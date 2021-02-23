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Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

23.02.2021 11:24 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 23 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 23 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 23 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

23 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah AKAD, ARAS, AYNALIKAVAK, AYÇİÇEĞİ, BALAT, BOZ, BİRLİK, DAVET, DENİZATI, DİVİT, FATİN RÜŞTÜ ZORLU, FERZAN, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KERVANSARAY, KINALI, MENEMEN, MÜNİR, PİRAYE, RESUL, RIDVAN, SAFRAN, SU YOLU, YENİPAZAR, ÜLKÜ sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Avcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah OZANLAR sk G 80 SK. // ESENYURT ilce MERKEZ-BALIKYOLU mah 478., 479., 480., OZANLAR sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-AMBARLI mah KORKMAZ sk bölgelerinde 23/02/2021 11:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bağcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1657., 1659., 1663., 1665., 1666., 1667., 1669., 1670. sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 893., 894., 895., 896., 897., 898., 899., 940., OSMAN GAZİ, ÇARŞI sk bölgelerinde 22/02/2021 09:00:00 - 22/02/2021 11:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, ORMAN 1, PAŞA, SELİN, ÇANDAR, ÜLKÜ 1 sk / YENİBOSNA MERKEZ mah ESKİ EDİRNE YOLU, GÜNEŞLİ YOLU, TANYELİ, TARLABAŞI, VARTO, ÇEŞME 3, ÖMER SEYFETTİN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN, İZZETTİN ÇALIŞLAR sk bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Başakşehir Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 1., 2., 3., AYÇİÇEĞİ, BOĞAZKÖY, HOŞDERE, KAMELYA, TURGUT ÖZAL sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah VALİ RECEP YAZICIOĞLU CD. bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAK mah DEDE KORKUT sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Bayrampaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah ALİ FUAT BAŞGİL, GÖKTÜRK, HAZİNE, ZONGULDAK, İKİZLER, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 23/02/2021 11:00:00 - 23/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 49., BEYAZLALE, FATİH, GÜVEN, KARLITEPE, MEHMET AKİF ERSOY, OSMAN PAŞA, RECEP YAZICIOĞLU, SÜLEYMAN ŞAH, ÇUKUROVA, ÇİÇEK sk bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beşiktaş Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-AKAT mah AKAY, CANİK, ELMAS, ELİF, ELİUYGUN, FENERLİ HRİSTO, GÜVEN, KAÇAR, KUMRU, PAPATYA, SEVGİ, TAÇ, UMUT, ÇINAR, ÖREN, İLKE sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Beylikdüzü Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah BAĞLAR, KIBRISLI MEHMET PAŞA sk / SAHİL mah ANAFARTALAR, KAPTAN-I DERYA, KARAGÖZ, KOCATEPE, YALI, YAY, ÇANAKKALE sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 27., 48., 50., 66., 68., 70., 74., MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK sk bölgelerinde 23/02/2021 09:30:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 46. sk bölgelerinde 23/02/2021 09:30:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenler Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 600., BARBAROS sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 705., 716., 719., 721. sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-TUNA mah 662., 668., 670., 677., 681., OSMAN GAZİ, SAKARYA, TUNA sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah 1824. sk / MEHTERÇEŞME mah 1873., 1875., 1877., BAĞDAT sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 137., 3016., 3020., 3022., 3029., 3031., 3033., 3035., 3126., AKÇABURGAZ sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1658., 1659., 1664. sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL ESENYURT ilce İNCİRTEPE mah sk 232, 233, 236 SK. bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 3.YAKUT, PIRLANTA sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1044 - 1069 sk. bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Güngören Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-SANAYİ mah ERKAYA sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah ATASÖZÜ, GENÇ OSMAN, TAŞ, ÖZ sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-MERKEZ mah PERTEV PAŞA, POLAT sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah KIRIM sk AKMER SOKAK bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah GÜLBAŞAK, HANIMELİ, OKTAY, SEMAVER, SİNCAP, ŞAHİN sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Küçükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF mah 1.MİMAR SİNAN, 2.TOLGA, MİMARBAŞI, ŞAİR AHMET sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah DR. SADIK AHMET, GECEKUŞU, KARTAL, KAŞIKÇIN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah DİKMEN, DİLEK, DİNAR sk / MEHMET AKİF mah URLA sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce -ATAKENT mah sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

ISTANBUL SARIYER ilce -GÜMÜŞDERE mah sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-EMİRGAN mah POSTA YOLU sk / REŞİTPAŞA mah GÜNEBAKAN ÇİÇEĞİ, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAVA PİLOT CENGİZ TOPEL ÇIKMAZI, MUHTARLAR, ÇÖREKOTU, İSMAİL ÖZGEN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MADEN mah BAĞLAR., BAŞAK, BURCU, SARIKAYA, ŞEHİT MEHMET ALİ GÜR, ŞİFA YOLU ÜSTÜ sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-TARABYA mah AYDEMİR, AYDINEVLER BOSTAN, AYDOĞDU, GÜLER, GÜLLÜK ÇIKMAZI, TOPÇU, YİĞİTLER, ŞEN AYDIN sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah ALACA MENEKŞE ÇIKMAZI, CENGİZ TOPEL, HACI, HACILAR ÇIKMAZI, HAS BAHÇE, KESKİN DERE, KIŞ ÇİÇEĞİ ÇIKMAZI, KUTU ÇIKMAZI, MOR LALE, MUHTARLAR sk bölgelerinde 23/02/2021 09:00:00 - 23/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Silivri Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-FENER mah YENGİ sk / KURFALLI mah EMİR KÜLAL sk bölgelerinde 23/02/2021 09:30:00 - 23/02/2021 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sultangazi Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce ESKİ HABİPLER mah AKASYALAR, ALAADDİN TOPUZ, DAMLALAR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜLLER, HANIMELLER, MİNE, NERGİSLER, ORKİDELER, SÖĞÜTLÜ, VEFA POYRAZ, ÇINARLI sk bölgelerinde 23/02/2021 10:00:00 - 23/02/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce İSMETPAŞA mah 91, 115, 116, 142 bölgelerinde 23/02/2021 12:00:00 - 23/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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