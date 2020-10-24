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Elektrik kesintisi listesi 24 Ekim İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek?

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2020 09:54 | Son Güncelleme

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 24 Ekim elektrik kesintisi listesi!

Elektrik kesintisi listesi 24 Ekim İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

24 EKİM İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ARICI, EROĞLU, FATİH, KÖPRÜ, LEMAN, TAŞTEKİN, TOPAÇ, TÜRBE, VEZİRHAN, ZÜLFÜ DEMİRBAĞ, İNTİZAR sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-693, G-728, G-729, G-731, G-732, G-738, G-751, G-757, G-770, G-814, G-820, G-847, G-854, G-855, G-879, G-882, G-901, G-906, G-912, G-913 sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah İSTİKLAL sk / GÜNEŞLİ mah 1240. sk / HÜRRİYET mah 159. sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah BARBAROS 1. sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah ALBAYRAK, KAYAŞEHİR sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah ALİ ÇEBİ sk // ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 2., 81., 82., 84., 86., 87., 88., 93., PEYAMİ SAFA sk / TURGUT ÖZAL mah 55. sk bölgelerinde 24/10/2020 09:30:00 - 24/10/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah HASTÜRK, HOŞGÖRÜ, HÜKÜMDAR, KIYMET, MELİKE, MİHRİMAH sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇANAKÇA mah AKBOĞA, ESEN ÇIKMAZI, HÖYÜKLER, KARACAKÖY, SONGÜL ÇIKMAZI, ÇAMSAKIZI ÇIKMAZI, ÇANAKÇI DEDE sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, TALATPAŞA, VEDAT ALTUN, YEŞİLIRMAK sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-RAMİ YENİ mah GÜLAĞA sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Güngören

İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN mah GENERAL ALİ RIZA GÜRCAN, GÜNDOĞDU, KINALITEPE, METE, NAZIM ERTEN sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah YILDIZ, YILMAZ sk / SULTAN SELİM mah BAĞCI sk / YEŞİLCE mah AYTEKİN, BARBAROS, DAMLA, DEMİRBAŞ, DEMİRBAŞ ÇIKMAZI, DEĞİRMEN, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, GÖKTÜRK, HALİL RAHMAN, SEÇİLMİŞ, SÖNMEZAY, YILDIRIM, YUNUS EMRE, ÇELİK sk // SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, BARBAROS, BEYAZIT, FATİH, FAZIL KAFTANOĞLU, KEMAL ATATÜRK, MENDERES, SUDE, ULUBAŞ, ÇAMLIKLAR, İMAM ÇEŞME YOLU, İSMET İNÖNÜ sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.PINAR, 2.BAHAR, 2.HÜRRİYET, 318., 323, 4.BÜLBÜL, 5.İNÖNÜ, 7.ŞİRİN, 8.GÜL, AYDOĞDU, BAHARİSTAN, BAHARİYE, BİLGE, DİKMEN, DİLEK, DİNAR, DİVAN, EFES, ERGANİ, ERGUVAN, GÜLİSTAN, GÜREL, KARTOPU, MENEKŞE, MERCAN, MERİÇ, MUĞLA, NAR, NEHİR, PAPATYA, POLAT, SALI PAZARI, SELÇUK, TEPE, ULUBATLI HASAN, YILDIRIM, ÖMÜR, İKİTELLİ, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk / HALKALI MERKEZ mah ARZU, BASIN EKSPRES, DEREBOYU, ELMALI sk / MEHMET AKİF mah 1.PINAR, 1902., 2.MANOLYA ÇIKMAZI, TAN ÇIKMAZI, URLA sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KİREÇBURNU mah ARABAYOLU, KİREÇBURNU CAMİ, PROF. DR. AYKUT BARKA, YENİBAHAR, ÖZDENİZ sk / TARABYA mah 25 EVLER, ARABAYOLU, ŞEHİT CEYHUN BAYRAKTAR sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2277., 2278., 2289., 2290., 2292., 2293., 2294., 2295., 2296., 2323., 2324., 2325., FATİH, MUHSİN YAZICIOĞLU, N, ORHAN GAZİ sk bölgelerinde 24/10/2020 09:00:00 - 24/10/2020 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 11/1., 56., 65/2., 65/3., 65/C, 67. sk / SÜMER mah 56., 67. sk / YEŞİLTEPE mah 56/B sk bölgelerinde 24/10/2020 10:00:00 - 24/10/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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