HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elektrik kesintisi listesi 27 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

Elektrik kesintisi listesi 27 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

27.02.2021 12:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elektrik kesintisi listesi 27 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 27 Şubat elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 27 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

27 ŞUBAT İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Arnavutköy Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 27/02/2021 09:00:00 - 27/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Avcılar Elektrik Kesintisi

İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/02/2021 09:00:00 - 27/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, HİSAR MEYDANI, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, NAFİ BABA sk bölgelerinde 27/02/2021 09:00:00 - 27/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Silivri Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., FULYA, HAZAR, KIBLE, PAMUKOVA, SELANİK, TANTAVİ, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080., 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008., 6093. sk bölgelerinde 27/02/2021 10:00:00 - 27/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Ataşehir Elektrik Kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında;

Mimar Sinan mahallesindeki Üsküdar sokakta planlı kesinti uygulanacak.

Beykoz Elektrik Kesintisi

09:30 - 15:00 saat aralığında;

Çubuklu mahallesindeki Mensup ve Orhan Veli Kanık sokağında ve Kavacık mahallesinde Hasan Tahsin sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Sancaktepe Elektrik Kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında;

Osmangazi mahallesindeki Büşra, Gülüm, Müstesna, Köse, Kumral, PTT, Yazar, Aluç, Kanaryam, Sancaklı, Üzümlü, Faruk, Aslanağzı, Kısa, Bilal, Pırlanta, Altun, Elmas, Okur, Kumru, Galip, Nazar, Kır, Mertler, Irmak, Yakup, Asmalı, Talih, Şenlik, Mesut, Sağlam, Lalezar, Canlı, Çalıkuşu, Saydam, Melik, Açangül, Çiğdemli, Farabi, Anıt, Kanarya, Bademli, Bayrak, Şölen ve Sancak sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Tuzla Elektrik Kesintisi

09:00 - 14:30 saat aralığında;

Evliya Çelebi mahallesindeki Doğukan, Banu, Feraset, Hatboyu, Genç Osman, Öncü, Kurşunlu ve Eşref sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.

09:30 - 13:30 saat aralığında;

Akfırat mahallesindeki Fatih Sultan Mehmet sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Ümraniye Elektrik Kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında;

Esenkent mahallesindeki Baysal ve Saray mahallesindeki Sanayi sokağında planlı kesinti uygulanacak.

Üsküdar Elektrik Kesintisi

10:00 - 14:00 saat aralığında;

Altunizade mahallesindeki İnci Çıkmazı sokağında planlı kesinti uygulanacak.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacakPopüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak
Denizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattıDenizbank müşteri hizmetleri numarası, şikayet hattı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri

En Çok Okunan Haberler

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Kızını taciz eden kişiyi öldüren Kadir Işık cezaevinden çıktı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

'Yasa dışı' bahis oynatan şüpheli: Beni alamazlar, almaya teçhizatları yetmez

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Valiliklerden peş peşe 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun favorisini açıkladı!

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim ve sınavlarla ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Kanal İstanbul' yanıtı

Diğer Haberler

Ege'nin 'Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası satışa çıkarıldı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

İSKİ su kesintisi 27 Şubat 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 27 Şubat İSKİ su kesintisi listesi!

Kadir Şeker'in kurtardığı kadına 'uyuşturucu'dan 30 yıla kadar hapis istemi

Uyuşturucuyla yakalanmıştı! İstenen ceza belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı

Erdoğan'dan 'Necmettin Erbakan' mesajı

Bakan Akar'dan Havelsan'da inceleme! 450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Büyük kayaların tehlikeye yol açtığı Assos'ta çalışmalar başladı: 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.