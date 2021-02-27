Elektrik kesintisi listesi 27 Şubat İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 27 Şubat elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah ZİRAAT sk bölgelerinde 27/02/2021 09:00:00 - 27/02/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL AVCILAR ilce -TAHTAKALE mah sk bölgelerinde 27/02/2021 09:00:00 - 27/02/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-RUMELİ HİSARI mah AHMET AĞA, AMİRAL FAHRİ ENGİN, FENERLİ BOSTAN ÇIKMAZI, HİSAR MEYDANI, KALE BAHÇE, KALEAĞASI, NAFİ BABA sk bölgelerinde 27/02/2021 09:00:00 - 27/02/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 5006., FULYA, HAZAR, KIBLE, PAMUKOVA, SELANİK, TANTAVİ, ÇİZGİ sk / SELİMPAŞA mah 2080., 2081., 5001., 5002., 5003., 5006., 5007., 5008., 6093. sk bölgelerinde 27/02/2021 10:00:00 - 27/02/2021 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
10:00 - 14:00 saat aralığında;
Mimar Sinan mahallesindeki Üsküdar sokakta planlı kesinti uygulanacak.
09:30 - 15:00 saat aralığında;
Çubuklu mahallesindeki Mensup ve Orhan Veli Kanık sokağında ve Kavacık mahallesinde Hasan Tahsin sokağında planlı kesinti uygulanacak.
09:30 - 13:30 saat aralığında;
Osmangazi mahallesindeki Büşra, Gülüm, Müstesna, Köse, Kumral, PTT, Yazar, Aluç, Kanaryam, Sancaklı, Üzümlü, Faruk, Aslanağzı, Kısa, Bilal, Pırlanta, Altun, Elmas, Okur, Kumru, Galip, Nazar, Kır, Mertler, Irmak, Yakup, Asmalı, Talih, Şenlik, Mesut, Sağlam, Lalezar, Canlı, Çalıkuşu, Saydam, Melik, Açangül, Çiğdemli, Farabi, Anıt, Kanarya, Bademli, Bayrak, Şölen ve Sancak sokağında planlı kesinti uygulanacak.
09:00 - 14:30 saat aralığında;
Evliya Çelebi mahallesindeki Doğukan, Banu, Feraset, Hatboyu, Genç Osman, Öncü, Kurşunlu ve Eşref sokaklarında planlı kesinti uygulanacak.
09:30 - 13:30 saat aralığında;
Akfırat mahallesindeki Fatih Sultan Mehmet sokağında planlı kesinti uygulanacak.
10:00 - 14:00 saat aralığında;
Esenkent mahallesindeki Baysal ve Saray mahallesindeki Sanayi sokağında planlı kesinti uygulanacak.
10:00 - 14:00 saat aralığında;
Altunizade mahallesindeki İnci Çıkmazı sokağında planlı kesinti uygulanacak.