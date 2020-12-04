Elektrik kesintisi listesi 4 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
Arnavutköy
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, AYŞEGÜL, BARANDE, BOLAHENK, ERENGÜL, GÖKÇAY, GÜROL, HOCA AHMET YESEVİ, HÜDA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MÜCEVHER, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, NESİL, OKAY, OKTAY, PENDİK, SAHUR, SEZİN, TAKVA, TEKİNAY, TERTİP, TUĞBA, YILDIRIM BEYAZIT, YILDIZLAR, İKRAM, ŞEMSİ sk // SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2392. sk bölgelerinde 04/12/2020 13:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Avcılar
İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah FATİH1, G-153, G-154, G-155, G-607, G-612, G-619, G-919 sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bağcılar
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2459., 2460., 2461., 2462., İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bahçelievler
İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah HİCAZ, YILDIRIM BEYAZIT sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Başakşehir
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS sk bölgelerinde 04/12/2020 16:00:00 - 04/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bayrampaşa
İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah HAMİDİYE, KAMİL, KOSOVA, İLHAN sk bölgelerinde 04/12/2020 11:00:00 - 04/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beşiktaş
İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-DİKİLİTAŞ mah SİNCAP, YEŞİLÇİMEN sk bölgelerinde 04/12/2020 13:30:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beylikdüzü
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah MUDANYA sk / YAKUPLU mah 12., 17., 19., 21., 23., 24., 26., 28., 30., 34., 36., 50., 52., 54., BARBAROS, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, SELANİK, ÖZAL sk bölgelerinde 04/12/2020 10:15:00 - 04/12/2020 11:15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Beyoğlu
İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-FETİHTEPE mah ANA YURT, ATAÇ, DEREİÇİ, ERDEMLİ, KESKİN, MÜVERRİH ALİ, OKÇULAR ARALIĞI, OKÇULAR YOLU, SOLAK ÇEŞME, SOLAK ÇEŞME ARALIĞI, UMAR ARALIĞI, ZERAFET, İLK DURAK sk / KEÇECİ PİRİ mah NAMAZGAH ARALIĞI, SUNAY, ŞENLİK sk / PİRİPAŞA mah AKGEYİK, BERABERLİK, BEZİRGAN, DEREİÇİ, ECDAT, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, GÖKTUĞ ÇIKMAZI, HÖRGÜÇ, KALAYCI BAHÇE, KAZAK, MÜVERRİH ALİ, MÜVERRİH ÇIKMAZI, SAKIZLI BOSTAN, SAİT BEY, SOLAK ÇEŞME, SÜPÜRGECİ, TAŞKESEN, YILDIRIM, ÇAKIRKEYF, İLK DURAK, ŞABAN DERESİ, ŞATAFATLI, ŞİRİN BAHÇE sk // BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah KAZAN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyükçekmece
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARAAĞAÇ mah DOSTLUK sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 103., 112., 113., 114., 116., 119., 120., 121., 122., 169., 171., 181., 182., 183., 184., 22., ABDİ İPEKÇİ, EKİN, OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / SAADETDERE mah FEVZİ ÇAKMAK sk / TURGUT ÖZAL mah 116., 22., 23., 34., 35., OKTAY RIFAT, TONGUÇ BABA sk / ZAFER mah 168., 169., EKİN sk bölgelerinde 04/12/2020 13:00:00 - 04/12/2020 17:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenler
İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-BİRLİK mah 814., 817., 826., 827., 828., 829., FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Esenyurt
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKŞEMSEDDİN mah 287., 297., ATALAY, İNÖNÜ sk / İNCİRTEPE mah 259., 260., 281., ATALAY, İNÖNÜ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Eyüpsultan
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-SAKARYA mah BEŞİRGAZİ sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Gaziosmanpaşa
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah CAMİİ ARKASI, ORDU, İNKILAP sk / PAZARİÇİ mah SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZ, ŞEHNAZDERE sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kağıthane
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah İMRAHOR sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Küçükçekmece
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 910. ÇIKMAZ, CEM SULTAN, DELİORMAN ÇIKMAZI, ERKEN, NADİRE, YENİ DOĞAN, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 04/12/2020 10:00:00 - 04/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sarıyer
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-YENİKÖY mah ALTINORDU, HALİM, HARUN, HATIRA, KARADENİZ, İMREN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Silivri
İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 23 ARALIK, 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, AKSA, ANAFARTALAR, AYTAÇ, CUMA ÇIKMAZI, FERAH, FETİH, FİDE, GAZİ, HEKİM, HIZIR, KARDEŞ ÇIKMAZI, KAYA BOĞAZ, KUBİLAY, LALECİK, MALAZGİRT, MENEMEN, MENZİL, MUAZZİZBEY, OSMANBEY, PLEVNE, SARIKAMIŞ, SAVAŞ, SEMERCİ, SES, TURGUT REİS, YAKUP ÖZEREL, YAPRAK, YILDIRIM, ÇİZGİ, İMECE, İREM, ŞEBBOY, ŞENEL, ŞEYH ŞAMİL sk bölgelerinde 04/12/2020 09:30:00 - 04/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Şişli
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah AKKİRMAN, KODAMAN, MADALYON, VALİ KONAĞI, ŞEHİT İSMET ARMAĞAN sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sultangazi
İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-MALKOÇOĞLU mah 301., 302., 303., 303/1., 304., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH SULTAN MEHMET, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MESCİDİ SELAM, ZAFER sk / İSMETPAŞA mah 79. sk bölgelerinde 04/12/2020 09:00:00 - 04/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.