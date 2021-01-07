Elektrik kesintisi listesi 7 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?
İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 7 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1081., 1084., 1085., 1088., 1099., 1101. sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah 1062., 1064., 1066., 1070., 1073., 1077., CAHİT SITKI TARANCI sk / YENİMAHALLE mah 1577., 1579., 1584. sk bölgelerinde 07/01/2021 11:00:00 - 07/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah 1522., 1523., 1524., 1525., MAHMUTBEY sk bölgelerinde 07/01/2021 11:20:00 - 07/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİGÜN mah 608., 609., 610., 617., 618., 619., 620., 621., 622., 623., 624., 625., 626., 627., 628., 629., 631., 632., 633., KUTSAL sk bölgelerinde 07/01/2021 13:30:00 - 07/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ŞAHİNTEPE mah AKARSU ÇIKMAZI, AKBAŞ, DOĞAN, ERSİN, ESKİ İSTANBUL, ESKİ İSTANBUL YOLU, GÖKÇINAR, GÜLBAĞLAR, GÜNEY, KARTAL, KÖPRÜ YOLU, LAÇİN, MARTI, NAR, SEVİNÇ, UĞUR MUMCU, VİŞNE, ÇANKAYA sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce -BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah 1735., ALPAY, FUNDA sk / ŞAMLAR mah 2842., FUNDA, GONCA, GÜLCE ÇIKMAZI, GÜLEÇ ÇIKMAZI, KOŞAR ÇIKMAZI, PARILTI ÇIKMAZI, ZİYARET, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, İSTİKLAL, İZCİ sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah EVLİYA ÇELEBİ sk bölgelerinde 07/01/2021 13:30:00 - 07/01/2021 17:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BELKIS, BUKET, BURÇ, BİLGE, HASAN TAHSİN, KEMALİYE, RANA, ULUBATLI HASAN, YAKUP, YARGIÇ, ZENGİN, ÇAMLIBEL, ÇİFTÇİ sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah 220., BAHADIR, YURT sk bölgelerinde 07/01/2021 10:00:00 - 07/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -KARAAĞAÇ mah sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KESTANELİK mah BALAT ÇIKMAZI, BAYINDIR, BAĞLAR, BAŞKUMANDAN ATATÜRK, BUDAK, DÜLGER, EGEMENLİK, ESKİ EDİRNE ASFALTI, HUKUK, HUSUSİ ÇIKMAZI, HÜDA, KADIRGA, KADİFE, KADİM ÇIKMAZI, KAFKAS, KAHYA, KALEM ÇIKMAZI, KALKAN, KAMER, KAMURAN, KARACAKÖY, KARAGÖZ, KESTANELİK, KUŞLAR VADİSİ, KUŞLAR YAYLASI, MARUF, NEBİYE, NENEHATUN, PARK, REİS, SAMATYA, SERAMİK, YALDIZ, YENİ, ZERDE, ÖZNUR, ÜMMET ÇIKMAZI, İCLAL, İDEAL ÇIKMAZI, İDİL ÇIKMAZI, İFFET ÇIKMAZI, İFTİHAR, İHLAS, İKRAM, İLAYDA, İLBEY, İLHAM, İLYAS, İLİM, İMRAN, İMREN, İNAN, İNDERE, İNEBOLU, İNKILAP, İRADE ÇIKMAZI, İREM, İĞDE, İŞTİRAK sk / OKLALI mah 23 NİSAN, AKKAYA, BERKANT, ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARÇİÇEĞİ, KATMER ÇIKMAZI, KATRE ÇIKMAZI, KATİP, KAVUN ÇIKMAZI, KAYGISIZ ÇIKMAZI, KAYISI, KAYNAK ÇIKMAZI, KAYYUM, KAZAN, KAŞİF, KEHRİBAR, KEKİK ÇIKMAZI, KELEBEK, KENAN, KERVAN ÇIKMAZI, KERİM ÇIKMAZI, KÜPTEPE, SERCAN, SEVAL, TEPECİK, TRAFO ÇIKMAZI, YOL ALTI, ÖZELLER, ŞAHİNLER sk / SUBAŞI mah AKKAYA sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ÜÇEVLER mah 903. sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah PAZARYOLU sk / YEŞİLKENT mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 930., ÜNVERDİ sk / ÜÇEVLER mah 889., 903., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk bölgelerinde 07/01/2021 12:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, 2.KAYNAK, 3.BAHÇE, 4.ÇİMEN, DEMET, FİDAN, KÖPRÜBAŞI, SERA, TÜLAY, YOLCU, ÇEŞMEBAŞI, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 1.ÇEŞME, 3.GÜL, 6.LALE, BALMUMCU, BÜLBÜLDERE, GÜNBATIMI, KARYAĞDI, KERİMAĞA, ZEYNEP HATUN, İDRİS, İDRİS KÖŞKÜ sk / İSLAMBEY mah 3.LEYLAK, VEDAT TEK, YAHYA GALİPBEY sk // GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah 12. DEVRİYE, BÜLBÜLDERE, GÜZELYOL, YAHYA GALİPBEY, ÇEŞME ÜSTÜ, ÇEŞME ÜSTÜ ARA, ÇUKURTARLA, ÇUKURTARLA ALTI sk / PAZARİÇİ mah 1. ÇEŞME, AĞAÇLI, BÜLBÜLDERE, DEHA, GÜLİZAR, GÜZİDE ÇIKMAZI, ORDU, SERİNCE, TOPRAK, ÇALIŞKAN, İDRİS KÖŞKÜ, ŞEHİT TAMER VARDAR sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.AYDIN, 1.CAN, 1.GONCA, 1.KEKLİK, 1.KIRLANGIÇ, 2.BÜLBÜL, 2.KARDELEN, 2.KAYNAK, 2.SERÇE, 2.ÇAYIR, 3.KANARYA, 3.KARANFİL, 4.ÇİMEN, BURGAZ YOLU, DARI, FİDAN, GÖKPINAR, GÖKTÜRK, GÜVERCİN, HAYAL, KABAN, KUMLUGEÇİT, LALEZAR, LAVANTA, MISIR, MİS, NAKIŞ, PİRAMİT, YUMAK, ZAKKUM, ÇALIŞKAN sk bölgelerinde 07/01/2021 12:00:00 - 07/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-ŞEMSİPAŞA mah 13., 14., 18., CENGİZ TOPEL, SOKULLU MEHMETPAŞA, ŞEHİT GÖKHAN DOKUR sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SEYRANTEPE mah CEVHER, ECRİN, ELVAN, KAĞITHANE BARBAROS, ÇELİKAY, ÇETİN, ÇİLE, ÇİLEK, ÇİÇEKÇİ sk / YEŞİLCE mah BARBAROS, DEFİNE, HALİL RAHMAN sk bölgelerinde 07/01/2021 10:00:00 - 07/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-SÖĞÜTLÜ ÇEŞME mah TURAN ŞAHİN sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY YENİ mah AKÇAKOCA, DOĞANBEY, KARAAĞAÇ, LADİN, ORMAN, ORTA SELVİ, ŞEHİT YAKUP KULAKSIZ sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DERELER, GÜVERCİN, SABAH sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah AYDINLAR, BAĞLAR, CAMİALTI, DERELER, GÜVERCİN, KAHRAMANLAR, KASIM, POLİGON, SABAH sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BAHÇEKÖY MERKEZ mah HANIMELİ, SERHATTER, VALİDE SULTAN, İNÖNÜ sk / KEMER mah VALİDE SULTAN sk bölgelerinde 07/01/2021 09:00:00 - 07/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.
İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah AVNİ DİLLİGİL, RESSAMLAR, SALİH TOZAN, ZİNCİRLİDERE, ŞAİRLER sk / GÜLBAHAR mah 5. YIL, AVNİ DİLLİGİL, BAHÇELER 1, BALABAN, CEMAL SURURİ, DERİN, GAYRET, GÜNDOĞAN, SALİH TOZAN, SEBZECİLER, SÜTÇÜLER, ZİNCİRLİDERE, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ, ŞEKERCİLER sk bölgelerinde 07/01/2021 10:00:00 - 07/01/2021 11:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.