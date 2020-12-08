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Elektrik kesintisi listesi 8 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

08.12.2020 09:44 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 8 Aralık İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ tarafından duyurulan planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 8 Aralık elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor.

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

8 ARALIK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Avcılar

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BURGAZ, FİRUZE, G-832, GÖÇMENLER sk / YEŞİLKENT mah G-678, G-714, G-715, G-716, G-717, G-744, G-831, G-832, G-859, G-860, G-918 sk bölgelerinde 08/12/2020 13:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FATİH mah 1822. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bahçelievler

İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-KOCASİNAN MERKEZ mah BADEM, KIZILELMA, PAŞA, ÇELTİK sk // BAĞCILAR ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah 116., 117., 140., 145. sk bölgelerinde 08/12/2020 11:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bakırköy

İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah RESNELİ, YÜCE TARLA, ÜNALDI sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Başakşehir

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAŞAKŞEHİR mah ERCİYES, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TOROS sk bölgelerinde 08/12/2020 16:00:00 - 08/12/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bayrampaşa

İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah BUĞDAY, PİRİ REİS, ŞEHİT KAMİL BALKAN sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 13:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Beylikdüzü

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah AVRUPA, PAŞAZADE, YAKAN sk // BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah AVRUPA, FULYA 3, UMUT 2 sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyükçekmece

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU, YAKUT 3 sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çatalca

KISALTILMIS ADRES: ÇATALCA İLÇESİ ŞANAL ELBASAN MEVKİİ bölgelerinde 08/12/2020 08:30:00 - 08/12/2020 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Esenyurt

İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 10., 11., 115., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 8., ABDİ İPEKÇİ, DENİZ GEZMİŞ, DOĞAN ARASLI sk / ZAFER mah 115., ADİLE NAŞİT, DENİZ GEZMİŞ sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Eyüpsultan

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DEFTERDAR mah CEBECİBAŞI sk bölgelerinde 08/12/2020 11:00:00 - 08/12/2020 14:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kağıthane

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-SULTAN SELİM mah AYDINLAR, BAHADIR, BARUT, BESTEKAR, DUMAN, KOÇ, LALEGÜL, SAKARYA, SEZGİ, SULTAN SELİM, TAKIM ÇIKMAZI, TEKNİK, TURAN, ŞAHİNLER sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Küçükçekmece

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah CANAN, KANARYA, KENAN, NADİRE, ÜLKEM, ŞAİR ŞİNASİ sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sarıyer

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR PAŞA mah CUMHURİYET, DAĞLAR YOLU, ESER, GÜVERCİNLİK ÇIKMAZI, KAKTÜS, KESTANE SUYU, PAPATYA-, TURGUT AKAN OKULU, YALNIZTEPE, ÖZ SÜMBÜL, ŞEHİT CAFER ÖĞRETMEN sk / KOCATAŞ mah ERGİN ÇIKMAZI sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-ÇELTİK mah DEVLET, EVRENSEL, SAHİLBOYU, TATAR sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şişli

İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah KIZILCIK MAHMUT, LİMON, PAPATYA, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk bölgelerinde 08/12/2020 10:00:00 - 08/12/2020 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1272., 1273., 1274., 1275/1., 1279., 1293/3., 1294. sk bölgelerinde 08/12/2020 09:00:00 - 08/12/2020 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Zeytinburnu

İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah BALIKLI ÇIRPICI YOLU, G/22., G/28., MEVLANA sk bölgelerinde 08/12/2020 19:00:00 - 08/12/2020 22:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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