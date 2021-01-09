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Elektrik kesintisi listesi 9 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

09.01.2021 10:25 | Son Güncelleme:
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Elektrik kesintisi listesi 9 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar tarafından BEDAŞ ve AYEDAŞ'ın duyurduğu planlı elektrik kesintisi merak ediliyor. İstanbul’da Avrupa ve Anadolu Yakası’nda çok sayıda ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İstanbul 9 Ocak elektrik kesintisi listesi!

İstanbul elektrik kesintisi son dakika gelişmeleri İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Bu nedenle planlı elektrik kesintisi sürecinin ne zaman başlayacağı ve ne zaman sona ereceği araştırılıyor. BEDAŞ ve AYEDAŞ internet sitelerinde İstanbul elektrik kesintisi listesine dair detaylı bilgi yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul elektrik kesintisi sorgulama işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul’da Avrupa yakasında ve Anadolu yakasındaki 9 Ocak elektrik kesintisi İstanbul verileri AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından ayrı ayrı veriliyor. Bu nedenle aşağıda yer alan sorgulama linklerinden vatandaşlar, tarih ve ilçe bilgisi seçerek elektrik kesintisi sorgulama işlemi gerçekleştirebiliyor. Her iki sitede de ilçelerde yaşanacak elektrik kesintilerinin ne zaman olacağı, nerede olacağı ve ne zaman sona ereceğine dair detaylı bilgi yer alıyor. Planlı elektrik kesintisi İstanbul ili için bu sitelerde yer alırken planlı olmayan kesintiler konusunda arıza bildirimi yapmak veya konuyla ilgili bilgi almak için 186 ile iletişime geçilebiliyor.

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9 OCAK İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Büyükçekmece Elektrik Kesintisi

İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce -MURATBEY MERKEZ mah SK. bölgelerinde 09/01/2021 09:00:00 - 09/01/2021 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Esenyurt Elektrik Kesintisi

İSTANBUL ESENYURT ilce -AKÇABURGAZ mah sk bölgelerinde 09/01/2021 11:00:00 - 09/01/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Eyüpsultan Elektrik Kesintisi

İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah ALTAY sk / GÜZELTEPE mah FATİH SULTAN MEHMET sk bölgelerinde 09/01/2021 09:00:00 - 09/01/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Fatih Elektrik Kesintisi

İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah TAYAHATUN sk / HOCAPAŞA mah DARÜSSAADE, DERVİŞLER, HÜDAVENDİGAR, KARGILI, KARGILI ÇIKMAZI, NÖBETHANE, NÖBETHANE ÇIKMAZI, ORHANİYE, SERDAR, TAYAHATUN, İSTASYON ARKASI sk bölgelerinde 09/01/2021 15:30:00 - 09/01/2021 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Gaziosmanpaşa Elektrik Kesintisi

İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 568/1., 568/5. sk bölgelerinde 09/01/2021 09:00:00 - 09/01/2021 14:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Kağıthane Elektrik Kesintisi

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, BAŞAK, ESER, GONCA, ÇAĞRI sk bölgelerinde 09/01/2021 09:00:00 - 09/01/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YEŞİLCE mah DEFİNE, DEMİRBAŞ, DENİZATI, DEVİR, DEĞİRMEN, DOLUNAY, DONATIM, DOSTLUK, DUMANLI, DURGUN, DİRAYET, HALİL RAHMAN, ULUBAŞ, YILDIRIM sk bölgelerinde 09/01/2021 12:00:00 - 09/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

Sarıyer Elektrik Kesintisi

İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah KATAR sk bölgelerinde 09/01/2021 12:00:00 - 09/01/2021 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek kesinti yapılacaktır.

AYEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

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