ELEKTRİK KESİNTİSİ SON DAKİKA! Tüm şehir karanlığa büründü!

Çanakkale elektrik kesintisi ile ilgili aramalar tüm şehirde elektriklerin gitmesi sonrasında hızlandı. Tüm şehre Uludağ Elektrik firması aracılığıyla hizmet veriliyor. Bölgelerindeki kesintinin nedenini ve elektriklerin ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar Çanakkale elektrik arıza telefon numarası ekranını sorguluyor. Şu an için konuya dair henüz net bir açıklama bulunmuyor.

Çanakkale'de il genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Konu ile ilgili taraflaran henüz bir açıklama gelmezken sorunun nedeni de merak ediliyor.

Çanakkale elektrik kesintisiyle ilgili bir açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



