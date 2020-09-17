Elektrik kesintisini fırsat bilen koronavirüs hastası yurttan kaçtı

Koronavirüs testi pozitif çıkanların karantina ve izolasyon kurallarına uymayarak toplum içine çıkması ülke genelinde vaka sayısının artışına neden oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, koronavirüs hastası veya şüphelisi olup evde izolasyon koşullarını ihlal edenler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak. Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak. Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

ŞU ANA KADAR 11 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Van İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 11 Eylül 2020 tarih ve 2020/96 sayılı kararıyla il sınırları içerisinde izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Süleyman Şah KYK Yurdu izolasyon alanı olarak belirlendi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, şu ana kadar izolasyon kurallarına uymayan 11 kişiyi tespit edip Süleyman Şah KYK Yurduna götürdü.