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Elektrik kontağı 2 katlı evi kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 13.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 2 katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü.

Serhat YAĞIZ/KAYNARCA (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde, 2 katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Kaynarca Ömerağa Mahallesi'nde Zeki Çevirgen'e ait 2 katlı evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanları gören çevre sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kaynarca ve Ferizli'den gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ancak ev tamamen yanarak, enkaz yığınına döndü. Çevirgen Ailesi'nin evde olmadığı sırada çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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