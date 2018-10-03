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Elektrik kontağı camiyi yaktı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 16:20 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Camisi'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Akyazı ilçesindeki Yunus Emre Camisi'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. İtfaiyenin söndürdüğü yangında, caminin içinin büyük hasar gördüğü belirlendi. Bugün öğle saatlerinde, Akyazı'nın Yunus Emre Mahalesi Pazarköy Caddesi üzerindeki Yunus Emre Camisi'nde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları görenler itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. İncelemede, caminin içerisinde büyük hasar oluştuğu belirlendi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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