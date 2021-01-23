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Elektrik kontağı tavuk çiftliğini yaktı

23.01.2021 01:26 | Son Güncelleme:
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Konya’da tavuk çiftliğinin deposunda yangın çıktı.

Konya’da tavuk çiftliğinin deposunda yangın çıktı. Yangın, 17 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tömek Mahallesi Zazadınhan Caddesi üzerinde bulunan bir yumurta ve besi üretim çiftliğinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, tesisten duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tavuk besi ve yumurta çiftliğinin depo kısmında elektrikli forkliftin şarj edilmesi sırasında kablodan çıktığı belirtilen yangına 17 itfaiye aracı ve 51 itfaiyeci müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, dumandan etkilenen 1000’e yakın tavuğun telef olduğu belirtildi. Tesiste maddi hasar meydana geldi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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