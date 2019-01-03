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Elektrik kontağından çıkan evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.01.2019 00:54 | Son Güncelleme

ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi.

Elektrik kontağından çıkan evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi. Yangında ev sahibi Aslı Ç. ve 7 aylık oğlu Emir, dumandan etkilendi, kayınvalide Songül Ç. ise elinden ve yüzünden hafif şekilde yaralandı.
Yangın, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi 20058 Sokak'taki iki katlı müstakil binan üst katındaki evde çıktı. Evi saran alevleri fark eden Aslı Ç., oğlu Emir'i da yanına alarak dışarı çıktı. Yan binada oturan kayınvalidesi Songül Ç., evin yandığını görüp, alevlere müdahale etmek istedi. Bu sırada vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Yangına müdahale ettiği sırada elinde ve yüzünde küçük yanıklar oluşan Songül Ç. ile dumandan etkilenen Aslı Ç. ile bebeği Emir, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kayınvalide, gelini ve torununun durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye erlerince söndürülen ve evi küle çeviren yangının, elektrik kontağından çıktığı saptandı.
Polis, yangınla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

FOTOĞRFALI

Elektrik kontağından çıkan evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandıElektrik kontağından çıkan evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandıElektrik kontağından çıkan evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandıElektrik kontağından çıkan evi küle çevirdi: Babaanne, gelin ve torun yaralandı

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