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Elektrik kontağından çıkan yangın 6 evi kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 16:51 | Son Güncelleme

ELAZIĞ’ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.

Erkan BAY/ARICAK (Elazığ),(DHA)- ELAZIĞ’ın Arıcak ilçesine bağlı Karakaş köyünde elektrik kontağından çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale geldi, 1 kişi hafif yaralandı.
Yangın öğle saatlerinde yaşandı. Karakaş köyünde yaşayan Yaşar Özel'e ait bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede yan yana olan diğer evlere sıçradı.
Köylülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 6 evdeki yangına müdahale etti. 3 evdeki yangın söndürülürken, 3'ünde ise soğutma çalışması devam ediyor.
Yangına müdahale sırasında 1 kişi hafif yaralandı. Yaralı, ambulansla Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

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