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Elektrik kontağından çıkan yangın ahırı küle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın ahırı küle çevirdi.

Elektrik kontağından çıkan yangın ahırı küle çevirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangın ahırı küle çevirdi. Yangın sırasında hayvanların ahırda olmaması ise faciayı önledi.
Yangın, Hendek ilçesi Hacıkışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.K. isimli vatandaşa ait ahırda elektrik kontağından yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışma sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, ahır yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında hayvanların dışarıda olması ise olası bir faciayı önledi.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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