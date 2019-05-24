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Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kül etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 02:30 | Son Güncelleme

Elektrik kontağından çıkan yangında ahşap evin alev topuna döndüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, iftar saatinde Bursa’nın Harmancık İlçesi İshaklar Mahallesinde meydana geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangında ahşap evin alev topuna döndüğü yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın, iftar saatinde Bursa’nın Harmancık İlçesi İshaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Erden’e ait ahşap evde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonucu ahşap ev alev topuna döndü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağından çıktığı belirtildi.
Meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, İbrahim Erden’e ait ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kül etti

Elektrik kontağından çıkan yangın ahşap evi kül etti

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