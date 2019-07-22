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Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 13:51 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.Yangın, sabah saat 06.45 sıralarında Hendek ilçesi Yeşilyurt Hacıkışla Mahallesi’nde meydana geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi

Sakarya’nın Hendek ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangın, sabah saat 06.45 sıralarında Hendek ilçesi Yeşilyurt Hacıkışla Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 76 yaşındaki Hüseyin Ç. ve 73 yaşındaki Asiye Ç.’nin ikamet ettiği 3 katlı binanın çatı katında elektrik kontağından yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Can kaybının olmadığı yangında evin çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre ise yangının çatı katında bulunan elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi.

Elektrik kontağından çıkan yangın çatı katını küle çevirdi

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