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Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev küle döndü.Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyü Seferler Mahallesi’nde meydana geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ev küle döndü.
Edinilen bilgiye göre olay Çaycuma ilçesine bağlı Kızılbel köyü Seferler Mahallesi’nde meydana geldi. M.G. isimli şahsın evinde ilk belirlemelere göre elektrik tesisatında meydana gelen arızadan kaynaklanan yangın olayı meydana geldi. Yangına Çaycuma Belediyesi’ne ait iki İtfaiye ekibi ve jandarma tarafından müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Yangın başka bire ve sıçramadan kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaralanan olmazken evin büyük bölümünde maddi hasar meydana geldi.

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