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Elektrik kontağından çıkan yangın, evi küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 11:43 | Son Güncelleme

ADANA'da üç katlı binanın zemin katında elektrik kontağından çıkan yangında, bir kadın dumandan etkilendi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da üç katlı binanın zemin katında elektrik kontağından çıkan yangında, bir kadın dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın, evde hasara yol açtı.

Yangın, saat 07.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 70270 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Alevlere ve dumana uyanan Hüseyin Torun, eşini de yanına alarak üst komşusuna sığındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını üst katlara sıçramadan söndürdü. Yangında dumandan etkilenen Hüseyin Torun'un eşi, itfaiye erlerince binadan çıkartılarak ambulansa götürüldü. Ambulansta tedavisi yapılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada evde hasara yol açan yangının, elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

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