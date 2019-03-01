HABER

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, evde yalnız yaşadığı öğrenilen Bülent Şengül (65) son anda kendisini dışarı atarak kurtuldu.
Karşıyaka Mahallesi'nde, Bülent Şengül'e ait tek katlı evde, bugün saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlenen yangın kısa sürede tüm evi sardı. Şengül, son anda alevleri fark edip, dışarı çıkarak canını kurtardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri su sıkarak alevleri 1 saatte söndürürken, ev kullanılmaz hale geldi. Polis, yangının nereden çıktığının kesin tespiti için olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Elektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdiElektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdiElektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdiElektrik kontağından çıkan yangın evi küle çevirdi

İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Eskişehir’de senfoni konseri kuyruğuEskişehir’de senfoni konseri kuyruğu
Çanakkale’de 73 mülteci yakalandıÇanakkale’de 73 mülteci yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Günün en acı karesi! Teneşire bırakılan bebek toprağa verildi

Günün en acı karesi! Mezar başına 'ÇP 51' yazıldı

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.