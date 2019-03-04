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Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 20:22 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Selendi ilçesinde iki katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadı

Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Selendi ilçesinde iki katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev sahipleri yangın söndürme çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi.
Yangın, saat 15.00 sıralarında kırsal Çinan Mahallesi Kökçeler Sokak'ta, düğünlerde piyanistlik yapan Erdil Kökçe'ye (26) ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından alt katta çıktığı belirlenen yangında dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, evlerinde yangın çıktığının haberini alan Erdil-Zehra Kökçe çifti bölgeye geldi. Kökçe çifti, gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlerken çocukları 4 yaşındaki Erol ve 2.5 yaşındaki Emir'e sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kökçe çiftini, yakınları ve sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, evde büyük oranda zarar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Elektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadıElektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadıElektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadıElektrik kontağından çıkan yangın evi yaktı, aile gözyaşlarına hakim olamadı

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