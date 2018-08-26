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Elektrik makarasından uyuşturucu çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 10:35 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde bir evin bodrumunda elektrik kablosu makaralarına gizlenmiş 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Tuşba ilçesinde 31 kilo 860 gram eroin ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ya da depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

İlçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde bir evde narkotik köpeği "Lisa"nın da kullanıldığı aramada, evin bodrumunda elektrik kablosu makaralarına gizlenmiş 195 pakette 31 kilo 860 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili A.B, M.B. ve F.Y. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlamasıyla gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
elektrik makarası Tuşba uyuşturucu Van

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