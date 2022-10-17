"Elektrik, mazot, asgari ücret ve..." Yavaş paylaştı, İmamoğlu destek verdi: 'Mansur Başkanımız çok haklı'

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da su indirimi büyük tartışmalara yol açmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan kararla su tarifelerine yüzde 50 indirim yapılmış, Belediye bu karara karşı çıkarak "Mecliste alınan bu karar su indirimi kararı değil, ASKİ'nin iflas ettirilmesi kararıdır” demişti. Öte yandan Ankara’da suyun metreküp maliyetinin 24 TL, ücretinin ise 13 TL olduğu belirtilmişti. Başkentte sert tartışmaların fitilini ateşleyen bu gelişmelerin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir paylaşım daha geldi. Yavaş'ın paylaşımına İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Çok haklı" diyerek destek verdi. İşte detaylar...

"GELİRİMİZ GİDERİMİZİ KARŞILAYAMAZ HALE GELDİ"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından "EGO'nun tüm gelirinin akaryakıt giderlerini dahi karşılamadığını biliyor muydunuz?" başlıklı bir paylaşım yaptı. Paylaşımda belediye bütçesinden EGO'ya yapılan yardımın 2 milyar 446 milyon TL, özel halk otobüslerine verilen desteğin 130 milyon TL olduğu belirtildi. Öte yandan paylaşımda "Ekonomideki kötü gidişata bağlı elektrik, mazot, asgari ücret ve diğer tüm maliyetlerin sürekli artmasına rağmen; 2005-2017 yılları arasında bilet fiyatının güncel değerinin ortalaması 18,50 TL" ifadelerine yer verildi. Ayrıca paylaşımda şu anki otobüs ücretinin 6,5 TL, kişi başı maliyetin 18 TL olduğu aktarıldı.

Bu paylaşımı yapan Yavaş üzerine "Geçtiğimiz yıldan bugüne belediye bütçemizden EGO’ya 2 milyar 446 milyon TL, pandemiden bugüne ise ÖHO esnafına yasal hiçbir zorunluluk olmamasına rağmen 130 milyon TL destekte bulunduk. Durmaksızın artan maliyetler karşısında gelirimiz giderimizi karşılayamaz hale geldi." notunu düştü.

İMAMOĞLU: MANSUR BAŞKANIMIZ ÇOK HAKLI

Mansur Yavaş'ın bu sosyal medya paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Mansur Başkanımız çok haklı. İstanbul’da ulaşıma yıllık sübvansiyonumuz 10 Milyar TL’ye yaklaştı." dedi.

"BİRİLERİ ACIMASIZCA ZAM YAPIYOR"

İmamoğlu açıklamasında "Belediyeler devamlı artan akaryakıt ve bakım maliyetlerini halka yansıtmamak için çabalıyor. Birileri ise acımasızca zam yapıyor." ifadelerini kullandı.





