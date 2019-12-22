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Elektrik mühendisleri kendi elektriğini üretecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 11:46 | Son Güncelleme

MERSİN’de Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) şube binasının çatısına 10 kilovat (kw) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.

Soner AYDIN/MERSİN, (DHA)- MERSİN’de Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) şube binasının çatısına 10 kilovat (kw) gücünde Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurdu.
Oda yönetim kurulu, 300 gün civarında güneş gören kentte güneş enerjisinden faydalanmak adına sistemi hayata geçirdi. Oda çatısına kurulan sistemi anlatan EMO Şube Başkanı Seyfettin Atar, amaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmek olduğunu belirtti. Sistemin odalarına herhangi bir maliyetinin olmadığını, desteklerle hayata geçirdiklerini dile getiren Atar, şunları söyledi:
“Panellerimizin hazırlanmasında 5 firma destek oldu. 10 kilovatlık bir sistemin maliyeti yaklaşık 40-45 bin TL. Ama bu sistemler kendisini beş yılda amorti edebiliyor. Temennimiz, ülkenin tüm çatılarında güneş panelleri olması. İklim şartlarının zor olduğu Avrupa ile yarışabilmek ve örnek olmak adına böyle bir çalışma yaptık. Avrupa’ya baktığımızda Türkiye yolun başında. Güneş, rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklar kullanılmayı bekliyor. Bu tür sistemler özendirilmeli ve desteklenmeli.”

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