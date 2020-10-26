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Elektrik panosuna giren fare telef olunca iş merkezini elektriksiz bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 11:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik panosuna girerek kablolar arasında telef olan yaklaşık yaklaşık 20 cm’lik fare hem canından oldu hem de iş merkezini elektriksiz bıraktı.Olay İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin önündeki elektrik panosunda meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde elektrik panosuna girerek kablolar arasında telef olan yaklaşık yaklaşık 20 cm’lik fare hem canından oldu hem de iş merkezini elektriksiz bıraktı.
Olay İzmit Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin önündeki elektrik panosunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çok sayıda iş yerinin olduğu bina önündeki elektrik panosundan dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik panosunu açtığında kabloların arsında telef olmuş yaklaşık 20 cm büyüklüğünde fare olduğunu tespit etti. Kablolar arasında gezinirken yanarak telef olan fare, çok sayıda iş yerinin bulunduğu iş merkezinde de uzun süre elektriklerin kesilmesine nede oldu. Kesinti nedeniyle bazı iş yerleri, jeneratör yardımıyla elektrik kullanmak zorunda kaldı.
İtfaiye ekipleri, yangın çıkmaması amacıyla panoda güvenlik önlemi alarak elektrik dağıtım şirketi yetkililerini olay yerine çağırdı. Bir süre sonra olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri, panoda telef olan fareyi çıkardıktan sonra yaptıkları müdahale ile iş merkezine yeniden elektrik gelmesini sağladı.

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