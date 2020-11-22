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Elektrik panosuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

22.11.2020 11:19 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan elektrik panosuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşlar elektrik panosundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi.

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan elektrik panosuna sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi üzerindeki bir sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşlar elektrik panosundan gelen kedi sesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu itfaiyesi ekipleri, yaptığı keşfin ardından kurtarma operasyonu başlattı. Kediyi kurtarmak için elektrik panosunun betonunu hassas ve titizlikle kıran ekiplere çalışmaları esnasında vatandaşlar da yardım etti. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kedi veterinere götürüldü.

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