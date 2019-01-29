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Elektrik şirketi çalışanlarına saldırı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 09:58 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kaçak elektrik denetimi yapan bir firmanın çalışanlarını silah tehdidiyle darbettikleri, cep telefonları ve bilgisayarlarına zarar verdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım AŞ çalışanlarını darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İddiaya göre, Almaşar Mahallesi'nde kaçak elektrik denetimi yapan firma çalışanları A.Y. ve H.Ş'nin içinde bulunduğu araç, bir grup tarafından durduruldu. Silah tehdidiyle darbedilen, cep telefonları ile bilgisayarlarına zarar verilen çalışanlar, bir süre sonra olay yerinden kaçmayı başardı.

Durumun bildirildiği jandarma ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferdi K, Cumali K, İsmail K, Ahmet G. ve Mehmet Ali K. tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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