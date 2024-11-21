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  4. Elektrik sobası faciaya neden oldu; restoran alevler içinde kaldı! Yangında acı haber geldi

Elektrik sobası faciaya neden oldu; restoran alevler içinde kaldı! Yangında acı haber geldi

21.11.2024 22:07
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Afyonkarahisar'da bulunan bir restoranda, ısınmak için açılan elektrik sobası bir anda perdeleri tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler 2 katlı restoranın her yerini sardı. Konuyla ilgili olarak Afyonkarahisar Valisi açıklama yaptı. 17 kişinin yangından etkilendiği, bir çalışanın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Elektrik sobası faciaya neden oldu; restoran alevler içinde kaldı! Yangında acı haber geldi

Olay, Afyonkarahisar İzmir karayolu Kadayıfçıoğlu Kavşağındaki bir akaryakıt istasyonu yerleşkesinde bulunan restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası, bir anda içerideki perdeleri tutuşturdu.

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İKİ KATLI RESTORAN ALEVLER İÇİNDE KALDI

Perdeden çıkan alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. Yangına ilk önce restoran çalışanları müdahale etti. Ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı restoranın her yerini sardı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

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BİR ÇALIŞAN HAYATINI KAYBETTİ

Olay sonrası bölgeye gelen Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı. Vali Yiğitbaşı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Toplamda 17 kişinin yangından etkilendiğini biliyoruz. İtfaiye ekiplerimizim verdiği bilgiye gören ne yazık ki içeride hayatını kaybeden birisi var ve bunun da içeride çalışanlardan birisi olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla büyük bir facia olmuş oldu. Bu anlamda çok üzgünüz. Soğutma çalışmaları sürüyor, bina ahşap olduğu için çok hızlı ilerledi. Yangının yanındaki benzinliğe de yayılmaması için büyük uğraş verildi. 7 itfaiye ekibi ayrı ayrı çalıştı alanda. Bizi üzen mal kaybı dışında bir can kaybı olması.

"İÇERİDEN ÇIKMAK İÇİN CAMI KIRMIŞ"

Yangından etkilenenlerin büyük çoğunluğu çalışanlar, sadece bir müşteri var olayda. Müşteri içeriden çıkmak için camı kırmış, elinde kesik var. Devlet Hastanemizdeki 8 yaralının taburcu işlemleri gerçekleşti. Ancak bir can kaybımız var, çok üzgünüz. Olayla ilgili cumhuriyet savcımız çalışmalarına başladı” dedi.
(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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yangın restoran
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