Elektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 tutuklama

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeğin tepki verdiği otomobilin bagajındaki elektrik süpürgesine gizlenmiş 617 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri uyuşturucu maddeden korumak için çalışmalarını artırdı. Çiftlik mevkisinde yol kontrolu yapan polisler, şüpheli iki otomobili durdurdu. Her iki otomobilde bulunan 4 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, araçlarda arama yapıldı. Narkotik köpeğinin otomobillerden birinin bagajında bulunan elektrik süpürgesine tepki verdi. Bunun üzerine detaylı aramada elektrik süpürgesinin içerisine zulalanmış 617 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçlarda bulunan K.D., Y.D., D.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

TELEFONLARA 'UYUMA' UYGULAMASI

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelede akıllı telefonlara yüklenen 'Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA) Projesi uygulamaya sokuldu. Konuyla ilgili Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca ilimizde bulunan öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek, öğrencilerin her türlü tehlikeden uzak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla, akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesine vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu maddelere karşı olan mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir."