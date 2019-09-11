HABER

Elektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2019 01:31 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeğin tepki verdiği otomobilin bagajındaki elektrik süpürgesine gizlenmiş 617 gram metamfetamin ele geçirildi.

MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta, polisin düzenlediği operasyonda, narkotik köpeğin tepki verdiği otomobilin bagajındaki elektrik süpürgesine gizlenmiş 617 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim- öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencileri uyuşturucu maddeden korumak için çalışmalarını artırdı. Çiftlik mevkisinde yol kontrolu yapan polisler, şüpheli iki otomobili durdurdu. Her iki otomobilde bulunan 4 kişinin kimlik bilgileri sorgulanırken, araçlarda arama yapıldı. Narkotik köpeğinin otomobillerden birinin bagajında bulunan elektrik süpürgesine tepki verdi. Bunun üzerine detaylı aramada elektrik süpürgesinin içerisine zulalanmış 617 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçlarda bulunan K.D., Y.D., D.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti Yapmak’ suçundan işlem yapılarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli de tutuklandı.

TELEFONLARA 'UYUMA' UYGULAMASI

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadelede akıllı telefonlara yüklenen 'Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu' (UYUMA) Projesi uygulamaya sokuldu. Konuyla ilgili Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılı boyunca ilimizde bulunan öğrencilerin uyuşturucu ile temasını engelleyerek, öğrencilerin her türlü tehlikeden uzak, güvenli bir şekilde eğitim almalarını sağlamak amacıyla, akıllı telefonlara yüklenen Uyuşturucu ile Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) Projesine vatandaşlarımızca yapılan ihbarlar sayesinde, terör örgütlerinin finans kaynağı olan uyuşturucu maddelere karşı olan mücadelemiz, kararlılıkla devam edecektir."

Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?Okula dönüş başladı! Peki çocuklu aileleri ekonomik olarak neler bekliyor?
Kozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralıKozan'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Elektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 tutuklamaElektrik süpürgesindeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu: 4 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Trump'tan flaş karar! Kritik ismi görevden aldı

Trump'tan flaş karar! Kritik ismi görevden aldı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Türkiye dahil 50'den fazla ülkeden Hindistan'a flaş çağrı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

Yeşilçam'ın acı kaybı! Son görüntüleri ortaya çıktı

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

İBB Meclisi'yle ilgili mahkemeden flaş karar!

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Hamile kadın ile kocasına trafikte silahlı ve sopalı saldırı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Niğde'de komşu dehşeti! Anne ve oğlunu öldürdü kızını ise ağır yaraladı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.