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Elektrik, telefon olmayan yaylada doğal yaşam

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesindeki Kumananda Yaylası, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesindeki Kumananda Yaylası, doğal güzelliği ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ladin ormanlarının arasındaki yaylada, yaz aylarında kalanlar teknolojiden uzak yaşıyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada vatandaşlar, gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evlerinde doğal bir yaşam sürüyor. Doğu Karadeniz'de imar kirliliği tartışmalarının yaşandığı birçok yaylanın aksine Tonya ilçesindeki Kumananda Yaylası, bozulmamış doğal yapısı ile dikkat çekiyor. Ladin ormanlarının arasında yer alan ve yıllar önce inşa edilen doğayla uyumlu ahşap evleri ile dikkat çeken yaylada yaz aylarında kalanlar, teknolojiden uzak bir yaşam sürüyor. Elektrik ve telefon hattı bulunmayan, cep telefonlarının da çekmediği yaylada vatandaşlar, gaz lambaları ile aydınlattıkları ahşap evlerde yaşıyor. Yaylacılar, doğal güzelliğinin bozulmaması için araç yolunun yayla içerisine girmesine de izin vermiyor. Hayvancılıkla uğraşan yayla sakinleri, elde ettikleri doğal süt ürünleri ile geçimini sağlıyor. Haziran ayında göç ettikleri yaylada yaz aylarını geçiren yaylacılar, eylül ayı sonunda köylerine geri dönüyor. ​'KOMŞULUK İLİŞKİLERİMİZ ÇOK İYİ' Yaylacılardan Şadiye Baştan, dedelerinden miras kalan yaylayı koruduklarını ve gelecek nesillere aktaracaklarını belirterek, "Yaylamızı dededen, babadan böyle aldık. Böyle devredeceğiz. Yaylamızda yol yok, elektrik yok, telefon yok, kendi halimizde doğal bir şekilde yaşıyoruz. İneklerimiz yaylaya yayılıyor. İneklerin beklenmesi, gelip gitmesi yok. Evlerimiz ahşap, yaylamızda komşuluklarımız çok iyi, komşularımızla birlikte gidip, geliriz, akşamları oturup sohbet ederiz” dedi. Osman Zeki Baştan da, “Bu yayla çok eski bir yayladır. Evlerimizin hepsi ahşap, yaylada komşuluk ilişkileri çok iyi. Bu yaylada elektrik yok. Elektrik olmayınca televizyonda yok, o yüzden dünya ile irtibatımız kesiliyor” diye konuştu. Leyla Bostan ise betonu yaylaya sokmak istemediklerini belirterek, "Bütün evlerimiz burada ahşaptır. Beton evleri yaylamıza sokmak istemiyoruz. Böyle gelip geçmesini istiyoruz. Çocuklarımız da bu evlerimizi seviyor. Buralara gelip, yatıp, gezip, gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

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