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Elektrik telindeki ipe dolanan güvercin kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:54 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, elektrik telinde ipe ayağı dolanan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bülent DİKTEPE KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, elektrik telinde ipe ayağı dolanan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Cumhuriyet Mahallesi 1 Nolu Cadde üzerinde bulunan elektrik direğindeki tele ayağı ipe dolanan güvercini görenler itfaiyeyi arayarak yardım istedi. Gelen ekipler, asılı kaldığı telden kurtulmak için çırpınan güvercine merdiven yardımıyla yaklaştı. Bir itfaiye eri elindeki makasla ipi keserek güvercini kurtardı. Özgürlüğüne kavuşan güvercin hemen yakındaki 4 katlı bir apartmanın pencere kenarına kondu.

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