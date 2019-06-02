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Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 16:02 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik tellerinin birbirine değmesiyle oluşan kıvılcım tarlada yangın çıkardı.

Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, elektrik tellerinin birbirine değmesiyle oluşan kıvılcım tarlada yangın çıkardı. Yangında 125 dönümlük arazide hasada hazır haldeki arpa, küle döndü.
Yoğunca Mahallesi yakınlarındaki arpa ekili tarlalardan geçen elektrik tellerinin birbirine teması sonucu çıkan kıvılcımlar yangına sebep oldu. Dumanları fark eden tarla sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalle sakinleri de traktörlerle ekili alanların bulunduğu tarlaları sürerek, yangının diğer tarlalara sıçramasının önüne geçmeye çalıştı. Yaklaşık bir saat süren yangın, daha sonra itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin yardımıyla kontrol altına alındı. Hasar oluşan arazilerin sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım beklediklerini söyledi.

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Elektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktıElektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktıElektrik telinden çıkan kıvılcım tarlaları yaktı

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