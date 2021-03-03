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  4. Elektrik teline takılan tavuk AEDAŞ ekiplerince kurtarıldı

Elektrik teline takılan tavuk AEDAŞ ekiplerince kurtarıldı

03.03.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Kepez ilçesinden gelen ihbar üzerine olay yerine giden AEDAŞ ekipleri, havai hatlara takılı kalan tavuğu mahalle sakinlerinin alkışları ile kurtardı.İlginç olay, önceki gün yaşandı.

Antalya’nın Kepez ilçesinden gelen ihbar üzerine olay yerine giden AEDAŞ ekipleri, havai hatlara takılı kalan tavuğu mahalle sakinlerinin alkışları ile kurtardı.
İlginç olay, önceki gün yaşandı. Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde Mehmet Atay ve Güneş caddelerinin kesişim noktasındaki havai hatların üzerinde bir tavuğun takılı kaldığı ihbarı üzerine olay yerine Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ekipleri sevk edildi. Önce olası bir tehlikeyi önlemek için kısa süreli olarak bölgenin elektriğini kesen ekipler, ardından da yanlarında bulunan hidrolik sepet ile havai hatta ulaşarak tellerde takılı kalan tavuğu kurtardı. Tavuğun kurtarılmasını izleyen mahalle sakinleri de AEDAŞ ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.

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