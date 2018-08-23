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Elektrik tellerine sarılarak intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2018 19:15 | Son Güncelleme

ADANA'nın Aladağ ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş.

Elektrik tellerine sarılarak intihar etti

ALADAĞ (Adana), (DHA) - ADANA'nın Aladağ ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş. (28), tırmandığı elektrik direğinde, tellere sarılarak akıma kapılıp, yaşamına son verdi.
Olay, Sinanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailevi problemler yaşadığı için bunalıma girdiği iddia edilen Doğan Ş., elektrik direğine tırmandı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında elektrik tellerine sarılan genç, elektrik akımına kapıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, genci elektrik direğinden indirdi. Sağlık ekipleri, Doğan Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin cesedi otopsi yapılmak için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Elektrik tellerine sarılarak intihar etti

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