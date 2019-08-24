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Elektrik tellerine takılan saman yüklü TIR kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 15:48 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesinde, dorsesinde yüklü saman balyaları elektrik tellerine takılan TIR, çıkan yangında kül oldu.

Elektrik tellerine takılan saman yüklü TIR kül oldu

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA’nın Hisarcık ilçesinde, dorsesinde yüklü saman balyaları elektrik tellerine takılan TIR, çıkan yangında kül oldu.
Mustafa Ünal, saman balyaları yüklü 26 BF 831 plakalı TIR'la Hisarcık ilçesinden yola çıktı. Ancak saman balyaları Hasanlar-Kabaklar mevkinde elektrik tellerine takıldı. Kopan kablolar, saman balyalarını tutuşturdu. Alevler kısa sürede TIR'ı sardı.
Sürücü Ünal’ın ihbarı üzerine gelen Hisarcık Orman İşletme Şefliği ve Hisarcık İtfaiyesi ekipleri, ormanlık alana da sıçrayan yangını yaklaşık bir saat süren çalışmayla kontrol altına aldı. Yangında saman balyaları ve TIR tamamen yandı.
Daha önce de kullandığı yolun, yol yapım çalışmalarıyla nedeniyle yükseltildiği savunan Ünal, "Her yıl bu yöreden saman yüklemesi yapıyorum. Yol yapım çalışmaları esnasında yol seviyesinin yükseldiğini fark edemediğim için saman balyaları elektrik tellerine takılarak, yangın çıkardı. TIR ve 610 saman balyası yandı" dedi.
Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Elektrik tellerine takılan saman yüklü TIR kül olduElektrik tellerine takılan saman yüklü TIR kül oldu

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