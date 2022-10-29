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  4. Elektrik tellerinin üzerinde görüntülenen işçi yürekleri ağza getirdi

Elektrik tellerinin üzerinde görüntülenen işçi yürekleri ağza getirdi

29.10.2022 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da yüksek gerilim enerji hattının üzerinde çalışan işçi yürekleri ağza getirdi.

Adıyaman’da, TEİAŞ’ın yüksek gerilim hattında yaptığı yenilemesinde, vatandaşlar tel üzerinde çalışan işçileri görünce şaşkına döndü. Yerden metrelerce yükseklikte çalışan işçi, kendisini gören vatandaşların yüreklerini ağza getirdi.

TEİAŞ içerisinde yer alan elektrik direğine enerji tellerinin bağlantılarını sağlayan işçi vatandaşlar tarafından görüntülendi.

İşçinin tel üzerinde uzanarak iş güvenliğinden uzak çalışmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İşçi yüksek gerilim hattı direğinin üzerinde ise güvenlik halatı olmadan çalışırken görüntülendi.

(İHA)

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