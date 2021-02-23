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  4. Elektrik tellerinin üzerine düşen dalları kesmek isterken böyle yere düştü

Elektrik tellerinin üzerine düşen dalları kesmek isterken böyle yere düştü

23.02.2021 15:02 | Son Güncelleme:
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Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde elektrik tellerinin üzerine düşen ağacı kesmek için merdivenle direğe çıkan köy muhtarı, kestiği ağacın kurtulması sonrasında merdivenle birlikte yere düştü. Şans eseri yaralanmadan kurtulan muhtarın düşme anı ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu ilçesinde son 1 haftadır etkili olan kar yağışı sonrasında elektrik direkleri yıkıldı, hatlar ise koptu. Yaklaşık 5 gün elektrik verilemeyen İnebolu ilçesinde vatandaş çareyi kendi aradı.

Bununla ilgili olarak Başköy köyünde ikamet eden Köy Muhtarı Ekrem Kıyoğlu, elektrik tellerinin üzerine devrilen çam ağacını kesmek istedi. Bunun için elektrik direğine merdiven dayayarak elektrik hatlarına kadar ulaşan Muhtar Ekrem Kıyoğlu, elindeki balta ile ağacı kesti. Tellerden kurtulan ağaçla birlikte merdivende kayan Kıyıoğlu yere düştü.

Şans eseri kazadan yara almadan kurtulan muhtarın düşme anları ise başka bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

(İHA)

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