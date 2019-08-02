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Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Aksaray’da bir apartmanda elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Aksaray’da 5 katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunun patlaması nedeniyle yangın çıktı.

Aksaray’da bir apartmanda elektrik panosunun patlaması sonucu çıkan yangında evlerinde mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aksaray’da 5 katlı apartmanın bodrum katında bulunan elektrik panosunun patlaması nedeniyle yangın çıktı. Bodrum katında çıkan yangından apartmanı ve giriş kattaki alışveriş merkezini duman kapladı. Dairelerden çıkamayanlar balkondan yardım isterken, çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de balkonlarında mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında evlerinde mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekipleri tarafından merdiven ile kurtarılırken, dumandan etkilenen 5 kişi ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.
Polis yangınla ilgili araştırma başlatırken, apartman sakini Durun Polat (36), “Binamızın ana sigortası attı. Bizde aşağıya indik. Ana sigortayı ve dairelerin sigortasını tek tek kaldırdım. Aşağıda bulunan alışveriş merkezinin sigortasını kaldırdığım anda, alışveriş merkezinin jeneratör akımı ile bizim sigortadan gelen akımın çarpışmasıyla patlama başladı. Şu anda evler komple duman altında kaldı. Tüm tesisatlar yandı” dedi.

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı

Elektrik trafosu patladı, yangında mahsur kalan 19 kişi kurtarıldı
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