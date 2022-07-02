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Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

02.07.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’deki enerji şirketi British Gas’ın yaptığı bir araştırma, "vampir cihazların" hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.

Elektrik: ‘Vampir cihazlar’ faturayı yüzde 20 artırıyor

İngiltere'deki enerji şirketi British Gas'ın yaptığı bir araştırma, "vampir cihazların" hanelerdeki elektrik tüketimini yüzde 20 artırdığını ortaya koydu.

"Vampir cihaz" tanımı, kapalıyken bile şaşırtıcı oranda elektrik tüketen cihazlar için kullanılıyor.

Araştırmaya göre ülke genelinde her yıl 2,2 milyar sterlinlik elektrik sadece bu cihazlar tarafından kullanılıyor.

Bu hane başına 147 sterlin, yani İngiltere'de ortalama iki aylık elektrik faturası demek.

Elektrik fiyatlarında son aylarda yaşanan artışlar, tüm dünyada tüketicileri enerji tasarrufu yollarını araştırmaya itiyor.

Vampir cihazların fişini çekmek, bunun en kolay yolları arasında yer alıyor.

Bu cihazlar arasında akıllı hoparlörler, laptoplar ve modemler de bulunuyor.

TV'yi prize takmak yerine uzaktan kumandayla açma konforunun İngiltere'deki yıllık bedeli 24 sterlin.

Diğer cihazlar için ise fatura şöyle:

  • Dijital yayın kutusu: 23,10 sterlin
  • Mikrodalga: 16,37 sterlin
  • Oyun konsolu: 12,17 sterlin
  • Bilgisayar: 11,22 sterlin
  • Şofben: 9,80 sterlin
  • Çamaşır makinası: 4,73 sterlin
  • Yazıcı: 3,81 sterlin
  • Telefon şarjı: 1,26 sterlin

British Gas enerji uzmanı Marc Robson, elektronik cihazları açma-kapama düğmesi olan bir çoklu prize bağlayarak kullanmayı veya akıllı prizlere geçmeyi tavsiye ediyor.

Robson'un önerdiği diğer elektrik tasarruf yöntemleri ise şöyle:

  • Akıllı prizlerde tüm elektrik akışını cep telefonundan görebiliyorsunuz.
  • Geceleri kullanmadığınız cihazları bekleme moduna almak yerine elektrik akışını kesin.
  • Cep telefonunuzu veya laptopunuzu ihtiyacınızdan fazla şarj etmeyin.
  • Cihazlarınız şarj olur olmaz kablosunu çekme alışkanlığı edinin.
  • Bu yalnızca elektrik tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda pil ömrünüzü de uzatır.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere fatura
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