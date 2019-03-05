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"Elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 17:20 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Petrol ve doğal gaz üretimi için bu yıl 140 sondaj yapacağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak" - "Bugün itibarıyla gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin elektrik ve doğal gazda arz güvenliği sorunu kalmadığını bildirdi.

Bakan Dönmez, Yozgat'ta Vali Kadir Çakır ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti, sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Dönmez, Yimpaş Kültür Merkezi salonunda düzenlenen STK buluşması toplantısında yaptığı konuşmada, hızlı tren ve havaalanı projeleriyle Yozgat'ın hızla kalkınacağını söyledi.

Yozgat'ı en kısa sürede sanayisiyle, üniversitesiyle, tarımıyla dopdolu, dipdiri ve canlı bir kent olarak görmek istediklerini ifade eden Dönmez, "Sadece şirketler, bireyler rekabet etmiyor. Yoğun bir rekabet içerisindeyiz, artık ülkelerin ve şehirlerin rekabetinden bahseder olduk. Şehirler de birbirleriyle yarışıyor. Şehirler daha fazla istihdam, daha fazla sanayici yarışı içerisinde. Ülkeler de bu anlamda birbiriyle yarış içerisinde." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 15 yıl önce doğal gazın 5 büyükşehirde bulunduğunu, artık 81 ilin tamamına doğal gaz ulaştırıldığını dile getiren Dönmez, "15 yıl önce sadece 50 ilçede gaz varken, bugün 500 ilçeyi aştık." dedi.

- "140 sondaj yapacağız"

Geçen yıl Türkiye Petrolleri tarafından 70 civarında sondaj yapıldığını ifade eden Dönmez, şöyle konuştu:

"Petrol ve doğal gaz üretimi için bu yıl 140 sondaj yapacağız. Bunların 6-7 tanesi denizde olacak. Denizdeki sondajlar daha zor, daha meşakkatli ve maliyetli. Ama özellikle Doğu Akdeniz'de keşiflere baktığımızda ümitli olduğumuzu söyleyebiliriz. İnşallah en kısa süre içerisinde eğer orada bir kaynağa rastlarsak bu müjdeli haberleri sizlerle paylaşacağız. Aramaya devam edeceğiz. Biz hep şunu dedik, 'varsa bulacağız.' Milletimiz de bugüne kadar hep bizim arkamızda oldu, inşallah maddi ve manevi destekleriyle bu işin üstesinden geleceğiz."

Dönmez, elektrikte yakın bir geçmişe kadar kesinti sıkıntıları olduğunu anlatarak, "Zira arzımız talebi karşılamaktan uzaktı. Üretim talebi karşılayamıyordu. Şimdi artık fazlamız var, bugün itibarıyla gerek elektrikte gerek doğal gazda arz güvenliği sorunumuz kalmadı. Her türlü fiziki altyapı tamamlandı." diye konuştu.

Konuşmanın ardından toplantı basına olarak kapalı devam etti.

Toplantıya Yozgat Valisi Kadir Çakır, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, Bozok Üniversitesi Rektörü Salih Karacabey ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Yozgat

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