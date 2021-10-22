Elektrik ve Su Sayaçları Artık Drone'la Okunuyor

Son dönemde kullanımı gittikçe artan drone’lar havadan güzel görüntüler elde etme amacının dışında da hayatın her alanında yoğun olarak kullanılmaya başladı. Merkezi İzmir’de bulunan bir firma drone’la su ve elektrik sayacı okuma teknolojisi geliştirerek bazı kentlerde uygulamaya soktu.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmanın, AR-GE ekibinin çalışması sonucu ürettiği akıllı sayaçlar, her 30 saniyede 500 metreye ulaşan radyo frekansı (RF) yayını yapıyor. Bu sırada sayaçların üzerinde uçan bir drone yardımıyla tüm faturalar, eş zamanlı olarak hem müşterilerin cep telefonuna hem de elektrik ve su sağlayıcısı firmaya gönderiliyor.

“Kapı önünden 30 tane akıllı sayacı bir dakikada okuyabiliyoruz”

Su sayaçları üretimi yapan fabrikanın direktörü Murat Ortaç, geliştirdikleri teknolojiyi VOA Türkçe’ye şöyle anlattı: “Akıllı sayaç, kullanım bilgileri, sızıntı, patlak, manyetik alarm ve müdahale gibi bilgileri de alabildiğimiz, bunları yönetebildiğimiz bir sistemdir. Bunları günümüzde cep telefonundaki bir aplikasyonla yönetebilir hale geliyorsunuz. Bu şekilde hem elektrik hem de su sayaçlarımız var. Bu, uzaktan takip yöntemiyle bilgilerini online alıp, geriye dönük server'larımızda da depolayıp, su ve elektrik kullanma bilincini ve verimliliği arttıracak bir proje.” Ortaç, akıllı sayaçların yaşanan arızaları kullanıcının cep telefonuna anında bildirdiğini de kaydetti.

Türkiye’de yaygın olarak kullanılan mekanik sayaçların personel yardımıyla okunmasının çok uzun sürdüğünü söyleyen Ortaç, akıllı sayaçların drone dışında başka yöntemlerle de okunabildiğini kaydetti. Radyo frekansı alabilen bluetooth ya da GSM modem desteğiyle personelin araçtan inmeden fatura okuyabildiğini belirten Ortaç, “Sadece drone değil. Drone bu işin güzel bir yönü. Bu sayaçları çöp kamyonları, belediye otobüsleri, taksiler vasıtasıyla da okuyabiliyoruz ya da bir personel yoldan yürürken de okuyabiliyor. Bu sistemde artık eve girmeye gerek kalmıyor. Bir apartmanda 40 tane sayaç varsa, klasik metotlarla okunması 40 dakika süre tutarken kapı önünden 30 tane akıllı sayacı bir dakika içerisinde okuyabiliyoruz” dedi.

Akıllı sayaç sistemiyle sayacın yanına gitmeye gerek kalmadığına dikkat çeken Ortaç, “Bazı belediyeler Covid nedeniyle faturalandırma yapamadı. Buna da halktan tepkiler oldu. Çünkü halk üç dört ay fatura alamadı. Faturalar gelince de tepkiler büyüdü. Bu sistemde artık eve girmeye gerek kalmıyor” sözlerini kullandı. Ortaç, Corona virüsü salgınından sonra akıllı sayaçlara ilginin daha fazla arttığını da kaydetti.

‘İnsansız’ sayaç okuma teknolojisi

Firmanın ürettiği sayaçlar, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Manisa gibi illerde pilot olarak kullanılıyor. Balıkesir'de de 10 bin konutun su sayaçları drone yardımıyla okunuyor. Bayrampaşa Çardak Mahallesi’nde ise firma ‘insansız’ elektrik ve su sayacı okuma teknolojisini hayata geçirmiş.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından ortak devreye alınan sistemde kullanılan yöntemi Ortaç şu sözlerle anlattı: “İstanbul Çardak mahallesinde yaptığımız projede elektrik ve su sayaçları beraber okunuyor. Su sayaçlarının yaptığı RF yayınını hibrit bir elektrik sayacı alıyor. 'Power-line communication' (Güç Hattı İletişimi) dediğimiz enerji hatları üstünden, enerji hattını bir depo olarak kullanıp bir internete gerek kalmadan trafo merkezindeki data (veri) toplayıcıya gönderiyor. Toplayıcı üstündeki bir SIM kart ya da bir web kablosu vasıtasıyla sayaçlardaki bilgiler, İSKİ'nin ve BEDAŞ'ın server'larına (sunucularına) gönderiliyor. Buradaki maliyetler de aşağı iniyor. Bu sisteme gaz sayaçlarını ve ısı sayaçlarını da ekleyebiliyoruz.”

“Yurtiçinde de yurtdışında da ilgi çok büyük”

Geliştirdikleri teknolojiye yurtiçi ve yurtdışı pazarından yoğun ilgi gördüklerini kaydeden Ortaç, “Bunu yapan ilk işletme biziz. Bu yönden de mutluyuz. Bu proje zamanla daha da yaygınlaşacak ve çok büyük bir tasarruf sağlayacak. Buradaki okuyucu personelleri de belediyeler başka yerlerde değerlendirme fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda da hem su kullanım bilincini hem de elektrik kullanımı bilincini de yaygınlaştırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Yurtdışında da Türkiye’de olduğu gibi yaygın olarak mekanik sayaçların bulunduğuna dikkat çeken Ortaç, “Onlar için de ilk olan bir proje. Gerek Avrupa'da olsun gerek Rus cumhuriyetlerinden olsun gerekse Uzak Doğu'da ve Afrika ülkelerinden bununla alakalı gerçekten güzel dönüşler alıyoruz” dedi. Ortaç, akıllı sayaç teknolojisinde geliştirmekte oldukları yeni projeleri de yakında sunacaklarını belirtti.

