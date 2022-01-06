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Elektrik zammı kararı yargıya taşındı! CHP'den açıklama geldi...

06.01.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hükümete elektrik zamları ile ilgili tepki gösteren CHP harekete geçti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söyledi.

Elektrik zammı kararı yargıya taşındı! CHP'den açıklama geldi...

CHP yaptığı son dakika açıklamasıyla elektrik zammı kararını yagıya taşıdığını duyurdu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) elektrik zam kararının yürütmesinin durdurulması talebiyle Danıştay'a başvurduklarını söyledi. Akın, "Elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez" dedi.

CHP'li Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Akın, EPDK'nın elektrik zammı kararına ilişkin, "Cumhuriyet tarihinin en büyük zammına dönüşen EPDK kararının iptal edilmesi ve yürütmesinin hemen durdurulması talebi ile Danıştay'da dava açtık. Yeni yılın ilk gününde bütün vatandaşlarımızı mağdur eden, hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakan, elektriğe yapılan hukuksuz zamlara Türk yargısının hukuksal zeminde izin vermeyeceğine inanıyorum. Kademeli tarife adı altında elektrikte tarihin en büyük zammını yaptılar. 'Kademeli tarife bir sosyal tarife olmalıdır' diye söyledik. Kanun çıktı, peki EPDK ne yaptı? Kademeli tarifeyi kademeli zamma dönüştürdüler. Elektrik faturalarına yüzde 127'ye varan fahiş zam yapıldı. Bu fahiş zam asla kabul edilemez" dedi.

Akın ayrıca zamların geri çekilmesini isteyerek, "Bu haksızlığı, hukuksuzluğu, adaletsizliği yargıya taşıdık. Danıştay'a açtığımız davanın dilekçesi burada. Başvurumuzu yaptık. Bunun yerine gelmesini, indirim olarak vatandaşlarımıza hukuksuzluktan kurtularak yansımasını bekliyoruz" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Danıştay CHP
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