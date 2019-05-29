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Elektrikçi cinayeti davası sanıklarına, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 22:48 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elektrikçi Erman Kızıltan'ın ormanlıkta kaybolup, 3 yıl sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili davada, tutuklu 4 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, elektrikçi Erman Kızıltan'ın ormanlıkta kaybolup, 3 yıl sonra cesedinin bulunmasıyla ilgili davada, tutuklu 4 sanığa, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.

Kartepe'de elektrikçilik yapan Erman Kızıltan, 19 Mayıs 2015'te ortadan kayboldu. Nursevil Kızıltan, eşi için polisi arayıp, kayıp başvurusunda bulundu. Polis, yaptığı araştırma sonucu Erman Kızıltan'ın aracını, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde buldu. Kızıltan'ın 3 yıl sonra ise ormanlıkta cesedi bulundu. Erman Kızıltan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan Cemil Öner, Halil Subaşı, Tarık Altay ve Adem Güneş, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'Kasten öldürmek' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıklar, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmaya sanık avukatları ile Erman Kızıltan'ın eşi Nursevil Kızıltan, babası Recep Kızıltan, annesi Aynur Banabak ve avukatları da katıldı.

'TEK SUÇUM, EYLEMİ GİZLEMEM'

Savunmasında cinayeti kendisinin işlemediğini iddia eden sanık Halil Subaşı, silahı Adem Güneş ve Tarık Altay'ın ateşlediğini, kendisinin de Adem Güneş'e yardımcı olduğunu öne sürdü. Sanık Cemil Öner ise hakkındaki suçlamaları reddederek, olayla ilgisinin olmadığını ve davada tanık olması gerekirken, sanık durumuna düştüğünü savundu. Öner, "Ben cinayetin tarafı değilim. Beni zorla işin içine sokmak istiyorlar. 3 yıl boyunca öğrendiğim bir şey var; o da rahmetlinin pisi pisine öldürülmüş olmasıdır. Tek suçum eylemi gizlememdir. Başka suçum yoktur" dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tüm sanıkların, 'Erman Kızıltan'ı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Sanıklar, ayrıca 'ruhsatsız tabanca taşıma ve kullanma' suçundan da 2'şer yıl 6'şar ay hapis ve 1500'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

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