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Elektrikçi cinayetinde kanlı giysilerin sahibi aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2019 12:15 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, elektrikçi Mehmet Biçer'in (42) başı taşla ezilip, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili, poşet içinde kanlı giysileri bulunan komşusu M.P., aranıyor.

Elektrikçi cinayetinde kanlı giysilerin sahibi aranıyor

Burhan CEYHAN / KÖŞK (Aydın),(DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, elektrikçi Mehmet Biçer'in (42) başı taşla ezilip, çok sayıda bıçak darbesiyle öldürülmesiyle ilgili, poşet içinde kanlı giysileri bulunan komşusu M.P., aranıyor.
Köşk ilçesinden geçen Koçak Çayı kenarında dün saat 10.00 sıralarında vatandaşlar, bir erkek cesedi görüp, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, cesedin 4 çocuk babası elektrikçi Mehmet Biçer'e ait olduğunu belirledi. Başının taşla ezildiği ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu görülen Biçer'in cesedinin yaklaşık 40 metre sürüklenerek, derenin kenarına getirildiği ortaya çıktı.
Yapılan araştırmalar çerçevesinde Biçer'in evine 400 metre mesafede poşet içinde kanlı giysiler bulundu. Giysilerin Biçer'in komşusu olan ve psikolojik sorunları bulunan M.P.'ye ait olduğu belirlendi. Polis, dün gece evine gitmediği tespit edilen M.P.'nin peşine düştü. En son çevre köylerde görüldüğü bilgisi elde edilen M.P.'nin yakalanması için aramalar devam ediyor.

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Elektrikçi cinayetinde kanlı giysilerin sahibi aranıyorElektrikçi cinayetinde kanlı giysilerin sahibi aranıyor

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