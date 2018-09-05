'Elektrikçinin dükkanı kundaklandı' iddiası

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'in Medrese Mahallesi'ndeki elektrikçi Abdullah Çetin'e ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Melikgazi Caddesi üzerinde bulunan Kuba Apartmanı'nın altındaki dükkanda, saat 04.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elektrikçi Abdullah Çetin'e ait iş yerindeki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı iş yeri ile içindeki malzemeler ve eşyalar, kullanılamaz hale geldi. İş yerinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği öne sürüldü. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
İş yeri sahibi Abdullah Çetin, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunu söyledi.
FOTOĞRAFLI
Ve başladı... İdlib topçu ateşiyle vuruluyor
Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı
Mustafa Sarıgül CHP'deki 'liderlik yarışı'nda safını seçti
Tansiyon yüksek! Rusya'dan açıklama geldi
24 Haziran seçimleri sonrası son anket! Metropoll yayınladı: Erdoğan'a görev onayı yüzde 44'e düştü
Devlet Bahçeli'den yerel seçim uyarısı: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışmaya açabilir
Profesörün eş isyanı: Geri verin
Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu
Tehditlerden korkup Loris Karius'u terk etmişti, şimdi o futbolcuyla birlikte
Çiftlik bekçisi sulama havuzunda ölü bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum