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'Elektrikçinin dükkanı kundaklandı' iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2018 12:13 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Medrese Mahallesi'ndeki elektrikçi Abdullah Çetin'e ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

'Elektrikçinin dükkanı kundaklandı' iddiası

Salih GÜNER/KIRŞEHİR, (DHA) - KIRŞEHİR'in Medrese Mahallesi'ndeki elektrikçi Abdullah Çetin'e ait iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Melikgazi Caddesi üzerinde bulunan Kuba Apartmanı'nın altındaki dükkanda, saat 04.00 sıralarında, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Elektrikçi Abdullah Çetin'e ait iş yerindeki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipler, alevlere müdahale ederek, yangını kısa sürede söndürdü. Alevlerin sardığı iş yeri ile içindeki malzemeler ve eşyalar, kullanılamaz hale geldi. İş yerinin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildiği öne sürüldü. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı.
İş yeri sahibi Abdullah Çetin, zararının yaklaşık 500 bin lira olduğunu söyledi.

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'Elektrikçinin dükkanı kundaklandı' iddiası'Elektrikçinin dükkanı kundaklandı' iddiası'Elektrikçinin dükkanı kundaklandı' iddiası

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