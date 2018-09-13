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Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 11:47 | Son Güncelleme

Elektrikle balık avlayan kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrikle balık avlamak isterken akıma kapılan kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Metin K. (38), Kavurga Mahallesi yakınlarından geçen Curcup Deresi'nde elektrikle balık avlamak istedi. Bir anda dengesini kaybederek suya düşen Metin K, akıma kapıldı.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede Metin K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İtalya'da tır şoförü olarak çalışan Metin K'nin 3 gün önce izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği öğrenildi.

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Balık avlarken ölüm Ceylanpınar elektrik akımı Şanlıurfa

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