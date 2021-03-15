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Elektrikle uyarılan yaralar daha hızlı iyileşiyor!

15.03.2021 17:16 | Son Güncelleme:
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Elektrikle uyarılan yaralar daha hızlı iyileşiyor!

ABD'de yapılan bir araştırma, yaraların elektrikle tedavi edilebileceğine dair umutları artırdı.

The Engineer internet sitesinde yayımlanan araştırma, kandaki oksijenin ve beyaz kan hücrelerinin elektrikle uyarılıp yaraların olduğu bölgeye yönlendirilmesiyle yaraların daha hızlı iyileşebileceğini gösterdi.

Ohio Eyalet Üniversitesinde yapılan araştırmanın ekip lideri Prof. Shaurya Prakash, yaptığı açıklamada, "Kan damarlarını elektriksel olarak uyarırsanız damarların genleşip büyüyebileceğine dair bir efsane vardı. Biz de oluşturduğumuz damar modellemelerinde bunu deneyerek hücrelerin tepki gösterdiğini bulduk. Bu da damarların geçirgenliğini değiştirmeye yönelik beklentileri artırdı." dedi.

Bunun, yaraların iyileşmesi yönünde devam eden çalışmalar için bir umut olduğunu vurgulayan Prakash, "Damarlar elektrikle uyarıldıktan sonra genleşip büyümeye başladığında, damardaki beyaz kan hücreleri ve oksijen, yaraların olduğu bölgeye daha kolay ilerler. Bunun sonucunda da cildi ve hücreleri yeniler ve tekrar iyileştirici bir bariyer oluşturur." ifadelerini kullandı.

İlk bulguların heyecan verici olmakla birlikte kesin olmadığının altını çizen Prakash, çalışmanın bir sonraki aşamasının kendilerini "Sıfırdan beyaz kan hücreleri geliştirebilir miyiz?" sorusunun yanıtına götüreceğini kaydetti.

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