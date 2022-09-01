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Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

01.09.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi 1Ağustos 2022 Eylül Perşembe günü AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yayımlandı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nda yapılacak olan planlı elektrik kesintisi ile ilgili detayları öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek?" konu başlığını araştırıyor. İşte AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? 1 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

1Eylül İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Pek çok kişi arama motorlarında "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için sorgulama yapıyor. 1 Eylül 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde..

1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 1 Eylül Perşembe günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

2 Mart hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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