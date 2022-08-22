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Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

22.08.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi haftanın ilk işi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin detaylar AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından paylaşıldı. Arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle yapılacak olan planlı elektrik kesintisi ile ilgili ayrıntılar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Elektrikler ne zaman gelecek? İşte 22 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...

Elektrikler ne zaman gelecek? 22 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı!

İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler listesi İstanbullur tarafından merak edildi. Birçok vatandaş internette "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 22 Ağustos 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

31 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

22 AĞUSTOS 2022 ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Elektrikler ne zaman gelecek sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 22 Ağustos Pazartesi günü arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak elektrik kesintilerini ALO 186 hattı üzerinden ya da AYEDAŞ ve BEDAŞ'ın planlı elektrik kesintileri sayfalarından öğrenebilirsiniz.

16 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ'ın ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arıza işleriyle ilgilendiği biliniyor.

28 Şubat hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

https://online.ayedas.com.tr/elektrik-kesintisi-sorgulama

9 Mart elektrikler ne zaman gelecek?

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin yer aldığı Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde ana sayfada Planlı Kesintiler butonundan, mobil web sitesinden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

https://www.bedas.com.tr/tr/tumKesintiler/istanbul-elektrik-kesintisi/

19 Şubat hangi ilçelerde elektrik kesintisi yapılacak?

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